Не хуже, чем в Эрмитаже: коллекция миллиардера Семина займет два особняка в центре Казани

Памятники архитектуры в центре Казани – Дом Александрова и Дом Банарцева на улице Карла Маркса в ближайшие дни займет музей подлинной западноевропейской мебели, картин, часов, посуды и предметов декоративно-прикладного искусства, созданных до середины XIX века. Уникальную коллекцию выставит миллиардер из списка Forbes Алексей Семин.

Дом Александрова и Дом Банарцева займет музей подлинной западноевропейской мебели, картин, часов, посуды и предметов декоративно-прикладного искусства, созданных до середины XIX века

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сокровищница экспонатов с аукционов Франции

Частную коллекцию Международного института культурного наследия, принадлежащую Алексею Семину, планировалось перевезти в историческую часть города давно. Теперь намерения приобрели четкие сроки и будут реализованы до конца года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе компании ASG.

Около 300 предметов из частной коллекции Международного института культурного наследия, принадлежащей Алексею Семину (на фото), перевезут в центр Казани Фото: © Елена Сунгатова, art16.ru

Большая часть собрания изящных искусств компании (а это около 6 тысяч предметов) сейчас хранится в фондах и реставрационных мастерских. Среди них 27 старинных шпалер (гобеленов) размером со стену, большая коллекция западноевропейских часов (около 300) и живописи (около 3 тысяч картин), посуда, коллекция антикварной мебели, сопоставимая, по словам сотрудников частного музея, числом и достоинством с коллекцией Эрмитажа. Лишь небольшая доля этой сокровищницы экспонатов, купленных ее владельцем на аукционах преимущественно Франции, выставлялась с 2011 года в четырех залах Музея антиквариата на Сибирском тракте, 34. Сюда, к слову, вход для всех посетителей был бесплатным, лишь с обязательной предварительной записью.

«На прошлой неделе у нас состоялась последняя экскурсия по существующим выставочным залам. Следующие посетители придут уже на Карла Маркса, это сможет случиться уже зимой», – рассказала информагентству сотрудник компании Светлана Бородина.

Большая часть собрания изящных искусств компании (а это около 6 тысяч предметов) сейчас хранится в фондах и реставрационных мастерских Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Около 250-300 предметов в новую экспозицию переедут с прежнего места. Но, однако, не все. Как пояснила директор Международного института культурного наследия Алина Булгакова, шпалерам, например, может повредить солнечный свет, а здания на Карла Маркса – отреставрированные особняки, традиционно имеющие оконные проемы. В помещениях советского периода на Сибирском тракте окон не было, поэтому там выставлялись сразу три подобных крупногабаритных тканых картины. На новом месте пока планируется разместить лишь одну шпалеру.

В то же время переезд позволит существенно увеличить площадь выставочных экспозиций – с 200 кв. метров до 1000, поэтому готовятся к экспонированию в обновленном музее и предметы, ранее не выставлявшиеся. Специально для новых помещений музея отреставрированы, например, нормандский поставец XVII века и два голландских кабинета XVII и XIX веков.

Специально для новых помещений музея отреставрированы, например, нормандский поставец XVII века и два голландских кабинета XVII и XIX веков Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Поставец с ликами святых

«Это одни из самых ценных образцов собрания, предметы, безусловно, музейного уровня. Французский поставец использовался для хранения посуды, домашней утвари, сделан из дуба. С обратной его стороны сохранились крюки: на них он подвешивался к стене, так что, скорее всего, стоял на корабле – чтобы не катался во время качки, его таким образом закрепили. На дверках среднего яруса поставца изображены святой Рох (покровитель больных чумой и холерой, страдающих болезнями ног и кожи; паломников, хирургов, а также собак и домашнего скота. – Ред.), с копьем святой Лонгин и Николай Мирликийский с якорем, покровитель моряков и путешественников, – это тоже косвенные подтверждения того, что, скорее всего, этот поставец стоял на корабле. По нижнему ряду изображение трех мироносиц, которые в руках держат пальмовую ветвь – символ мученичества», – пояснила Алина Булгакова.

На дверках нормандского поставца XVII века изображены святой Рох (покровитель больных, паломников и хирургов), святой Лонгин и Николай Мирликийский – покровитель моряков и путешественников Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Антикварный шкаф, к слову, после приобретения на аукционе хранился на складе компании с 2011 года, и лишь спустя 10 лет его отреставрировал Александр Волосков. В процессе мастер выяснил, что за время своего бытования поставец ни разу еще не реставрировался.

«Если это имеет место, вставки заменяемых элементов всегда видны, здесь такого не было. Было много съеденного древесным жучком, не хватало некоторых мелких элементов, были рассохшиеся части – филенки. То, чего недоставало, вырезал из древесины и вставлял. Но утраты были не крупные – например, сколотые уголки декора (рамки рисунка). Старую древесину от не пригодных уже для реставрации старинных изделий использовал для замены рассохшихся филенок, а мелкие элементы дополнял новым деревом. То, что, на первый взгляд, казалось, нужно будет отреставрировать, оказалось лишь видимой частью проблем этого поставца. А когда я приступил к работе, получилось так, что пальцем ткнешь – кусок отвалился, там ткнешь – опять отвалился. Вырезал из дерева вставки, вклеивал их в места утрат и пришедшие в негодность участки», – рассказал реставратор.

Реставрационный процесс занял два месяца ежедневного труда. По завершении шкаф был покрыт новым слоем воска и отполирован. Теперь его можно снова использовать (хотя бы в экспозиции музея), открывая для демонстрации шкафчики подлинным сохранившимся ключом.

Голландский кабинет XVII века сделан с использованием ценной древесной породы – экзотического эбенового дерева, а также красного дерева, черепахового панциря Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Театр для свечи

Отреставрированные голландские кабинеты для новых площадей музея – предметы еще более изящные, еще более кропотливой работы. Кабинет XVII века сделан с использованием ценной древесной породы – экзотического эбенового дерева, а также красного дерева, черепахового панциря. В кабинете XIX века использована, кроме того, слоновая кость, из которой выложены картины природы и охоты. Реставратор Мансур Салихов работал с кабинетом XVII века. Говорит, до начала реставрации антикварный предмет имел запах, похожий на аптечное средство, а также сохранил небольшие этикетки производителя на днище. При этом самое ценное в этом образце, акцентировала Алина Булгакова, – сохранившаяся рама, основание (говоря современным языком – подставка) из высоких тонких витых ножек из дерева. Этой конструкции кабинетов редко удавалось уцелеть до наших дней.

Реставратор Мансур Салихов работал с кабинетом XVII века. До начала реставрации антикварный предмет имел запах, похожий на аптечное средство, а также сохранил небольшие этикетки производителя на днище Фото: © Михаила Захарова / ИА «Татар-информ»

«Сложной здесь была ювелирная часть. Нужно было аккуратно поправлять тонкие проволочки узора из латуни, склеивать. Декор здесь есть также литой с позолотой. Но работу я начал со склейки основания, а для этого разобрал все ящики (демонтировал), потом уже укрепил основание и все собрал обратно. На крышке здесь есть место, где видно один отломленный декоративный элемент, но заново изготавливать, отливать его мы не стали. В основном я только почистил позолоту, а сам корпус покрыл шеллаком», – рассказал Мансур Салихов о работе над кабинетом.

Голландский кабинет XIX века с декором из слоновой кости реставрировал Мударис Мутыгуллин Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кабинет XIX века реставрировал Мударис Мутыгуллин. Из особенностей этого предмета – элементы ракушек в маркетри (мозаичном декоре фасада), бронзовые детали, детали из слоновой кости, толщина которых около миллиметра. И главная – сразу за открывающейся дверкой по центру кабинета внутреннее многогранно зеркальное пространство и здесь же имитация знаменитого голландского плиточного пола XVII века, который часто можно видеть на картинах. Такие конструкции назывались театрами и, по словам директора музея, использовались для создания иллюзорного оптического эффекта. Если, например, внутрь поставить свечу, свет будет многожды преломляться и отражаться интенсивнее.

Главная особенность этого предмета – сразу за открывающейся дверкой по центру кабинета внутреннее многогранно зеркальное пространство, называемое «театр» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сама конструкция была повреждена: крышка оторвана, ножки, планки оторваны, в ящиках не было направляющих. То ли у них (при изготовлении. – Ред.) дерева не хватало: в планку, например, были вставлены детали из древесины с большими сучками, они со временем вылетели, пришлось другие изготавливать в эти места. Для такого шкафчика, честно говоря, могли бы и получше дерево найти. Заменяемые части выполнял по образцу существовавших. Были также утраты шпона, отслойка, отхождение деталей. Все аккуратно возвращал на свое место, потом покрыл шеллаком», – прокомментировал работу с объектом Мударис Мутыгуллин.

Музей в доме приемов

Большое полотно «Рыбный рынок» XVII века (237х184 см) также отправится в экспозицию музея по новому адресу. Произведение пока еще не установленного точно автора, но известно, что круга фламандского живописца, мастера натюрморта Франса Снейдерса, также прежде не выставлялось и было отреставрировано специально к переезду коллекции в новые посещения.

Большое полотно «Рыбный рынок» XVII века пока еще не установленного точно автора из круга фламандского живописца Франса Снейдерса также отправится в экспозицию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Дом Банарцева на Карла Маркса, 18 и Дом Александрова на Карла Маркса, 16 – объекты, переданные в числе 26 исторических объектов центра города исполкомом Казани компании ASG накануне Универсиады по соглашению, получившему название «500 дней». В первом уже несколько лет после реставрации размещается Дом приемов компании, где, к слову, в феврале 2017 года Ильсур Метшин принимал мэра Парижа Анн Идальго. Здание соединено по второму этажу переходом с соседним домом Александрова (Коринфского). Этот дом, в свою очередь, был первым сданным компанией после реставрации, и сюда еще несколько лет назад уже планировалось перевезти Музей антиквариата.

После завершения переезда хранилище и музей будут доступны для посетителей бесплатно, по предварительному осведомлению Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На Сибирском тракте по-прежнему будут располагаться реставрационные мастерские компании и хранилище. В четырех залах выставочных площадей музея, созданного здесь в 2011 году, уже сейчас начинает располагаться хранилище, которое, подчеркивают сотрудники, после завершения переезда будет так же, как музей на новом месте, доступно для посетителей – бесплатно, по предварительному осведомлению.

Фото на анонсе: © Елена Сунгатова, art16.ru