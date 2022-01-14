В Казани нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Сегодня в Казани удалось найти пропавшего накануне 10-летнего мальчика, ребенок жив. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Мальчик, как стало известно агентству, ехал в трамвае, когда его узнали пассажиры и позвонили волонтёрам. С трамвая на улице Мусина ребенка ссадил полицейский. Мальчик сказал, что ехал домой.

Более подробная информация о случившемся, а также о том, где нашли мальчика, выясняется.

Ранее агентство сообщало о том, что в Казани сутки ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся домой из школы. После его пропажи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ранее мальчик уже уходил из дома.