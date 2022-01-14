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Происшествия
14 января 2022  15:10
Павел Климчак

После пропажи 10-летнего мальчика в Казани возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

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Поиски пропавшего 10-летнего мальчика в Казани продолжаются. В последний раз его видели сегодня утром около одного из кафе на улице Татарстан. Следует отметить, что ранее мальчик уже уходил из дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники полиции ищут ребенка. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мальчика – обратитесь в правоохранительные органы.

Приметы ребенка: рост 144 см, обычного телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные брюки, ботинки и темно-синюю шапку. С собой у него был синий школьный рюкзак с белым принтом мяча.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани сутки ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся домой из школы.

#Уголовное дело #пропал мальчик #ищут ребенка
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