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В Казани нашли подростков, которые пропали в минувший четверг
Сегодня ночью в Казани нашли 14-летнюю девочку-подростка и 15-летнего парня , которые пропали в минувший четверг. Информация об этом появилась в официальной группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Найдены. Живы!» – указано в публикации.
Отмечалось, что подростки пропали 14 декабря и больше не выходили на связь. После этого на поиски детей выдвинулись правоохранительные органы и поисковые отряды.
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