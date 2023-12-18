В Казани нашли подростков, которые пропали в минувший четверг

Сегодня ночью в Казани нашли 14-летнюю девочку-подростка и 15-летнего парня , которые пропали в минувший четверг. Информация об этом появилась в официальной группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найдены. Живы!» – указано в публикации.

Отмечалось, что подростки пропали 14 декабря и больше не выходили на связь. После этого на поиски детей выдвинулись правоохранительные органы и поисковые отряды.