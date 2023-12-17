В Казани ищут подростков, пропавших три дня назад

В Казани пропали двое подростков: 14-летняя девочка и 15-летний мальчик. Как сообщили «Татар-информу» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», их местонахождение неизвестно с 14 декабря.

Приметы девочки: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки, черный шарф.



Приметы мальчика: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки, черную шапку с нашивкой «Акула», с собой черный рюкзак.



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