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В Казани нашли девочку-подростка, которую искали трое суток
Накануне вечером в Казани нашли 13-летнюю девочку-подростка, которая пропала в минувшую пятницу. Информация об этом появилась в официальной группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена. Жива! Спасибо всем кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию», – указано в публикации.
Отмечалось, что девочка ушла из дома 8 декабря и больше не выходила на связь. После этого на поиски ребенка выдвинулись правоохранительные органы и поисковые отряды.
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