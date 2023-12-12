В Казани нашли девочку-подростка, которую искали трое суток

Накануне вечером в Казани нашли 13-летнюю девочку-подростка, которая пропала в минувшую пятницу. Информация об этом появилась в официальной группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Жива! Спасибо всем кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию», – указано в публикации.

Отмечалось, что девочка ушла из дома 8 декабря и больше не выходила на связь. После этого на поиски ребенка выдвинулись правоохранительные органы и поисковые отряды.