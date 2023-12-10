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Происшествия 10 декабря 2023 15:47

В Казани третий день ищут 13-летнюю девочку-подростка

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В Казани ведутся поиски пропавшей 13-летней девочки-подростка. Об этом «Татар-информу» сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Школьница вышла из дома 8 декабря и не вернулась. Ушла в неизвестном направлении в Казани в районе Старо-Татарской слободы.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, бритая наголо, глаза черные.

Одежда: черная толстовка с капюшоном, серые джинсы, серые кроссовки, темно-красные шапка и шарф.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

#пропал ребенок
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