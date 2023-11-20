В Казани нашли 12-летнего мальчика, который пропал накануне вечером. Информация об этом появилась в официальной группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Любая помощь при поиске пропавших людей неоценима. И только благодаря неравнодушию людей это становится возможным. Спасибо большое всем участникам поиска!» – указано в сообщении.

Напомним, накануне 12-летний школьник ушел из дома и не вернулся. После этого на поиски ребенка выдвинулись правоохранительные органы и поисковые отряды.