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В Казани нашли 12-летнего мальчика, который пропал накануне вечером
В Казани нашли 12-летнего мальчика, который пропал накануне вечером. Информация об этом появилась в официальной группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Любая помощь при поиске пропавших людей неоценима. И только благодаря неравнодушию людей это становится возможным. Спасибо большое всем участникам поиска!» – указано в сообщении.
Напомним, накануне 12-летний школьник ушел из дома и не вернулся. После этого на поиски ребенка выдвинулись правоохранительные органы и поисковые отряды.
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