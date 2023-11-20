В Казани ищут школьника, который пропал накануне

В Казани ведутся поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось, школьник пропал накануне в Казани. Мальчик нормального телосложения, рост 155 см, волосы темно-русые, глаза серые.

Школьник был одет в синюю толстовку, черные спортивные штаны, бело-коричневые кроссовки и серую шапку.

Всех, кто узнал или видел мальчика просьба позвонить по номеру 8(800) 700 54 52 или 112.