Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани ищут школьника, который пропал накануне
В Казани ведутся поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Как выяснилось, школьник пропал накануне в Казани. Мальчик нормального телосложения, рост 155 см, волосы темно-русые, глаза серые.
Школьник был одет в синюю толстовку, черные спортивные штаны, бело-коричневые кроссовки и серую шапку.
Всех, кто узнал или видел мальчика просьба позвонить по номеру 8(800) 700 54 52 или 112.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников