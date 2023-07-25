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В Казани насчитывается почти 11,2 тыс. многодетных семей
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
В Казани живут 11 179 многодетных семей, в которых воспитываются 35 165 детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Большинство воспитывает трех детей – это 9 924 семьи. В 967 семьях насчитывается четыре ребенка, в 224 – пять, в 48 – шесть, в 11 – семь, в двух – восемь детей.
Напомним, в Татарстане разработали региональную программу по повышению рождаемости, одна из целей которой – увеличение молодых и многодетных мам.
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