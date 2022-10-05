В Казани наказали родителей подростков, которые на улице издевались над бабушкой

Казанские полицейские установили всех подростков, которые издевались над пожилой женщиной. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Видео, на котором несколько подростков во дворе одного из домов на улице Гудованцева в Авиастроительном районе города, окружили бабушку, оскорбляют ее, бросают в нее различные предметы, появилось на днях в соцсетях. Ролик вызвал шквал возмущений казанцев, полицейские начали проверку.

Выяснилось, что подразнить пожилую женщину предложил 11-летний мальчик. Они подошли, начали смеяться над ней, бросать в нее различные предметы, один из них ударил ее игрушкой. Полицейские установили всех участников этого инцидента.

«Позже в отдел полиции ‘’Авиастроительный’’ поступило заявление по данному факту. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по статье о ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. В школах, где учатся дети, будут проведены профилактические мероприятия с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних», – рассказал «Татар-информу» руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.