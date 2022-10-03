Полицейские нашли казанских подростков, которые на улице издевались над бабушкой

Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаружила видео, на котором несколько подростков во дворе одного из домов по улице Гудованцева в Казани издевались над бабушкой, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мальчики оскорбляли пожилую женщину, бросали в нее камни, а один из подростков ударил старушку игрушкой.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время все подростки установлены. По данному факту в отделе полиции «Авиастроительный» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – пояснили агентству в пресс-службе управления.

