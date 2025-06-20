В Казани наградили победителей литературного патриотического конкурса «Герои рядом»

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан проходит награждение победителей открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом».

Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Работы принимались с 12 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Конкурс собрал 136 заявок из различных уголков Татарстана, включая Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Арск и многие другие населенные пункты республики. Помимо местных участников, свои работы представили авторы из Москвы, Удмуртии, Ульяновской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

Работы принимались в пяти номинациях на русском и татарском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений», «Очерк» и «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу».

Награду победителям в номинации «Повесть» вручила Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«На мой взгляд, сегодня крайне важное событие для Татарстана. Мы собрались с вами не просто так. Дорогие друзья, я благодарна вам за участие в конкурсе. Участвовали в нем жители Татарстана и других регионов. Мы получили участников, которые пишут на русском и татарском языках, чтобы история героизма была близка нашим детям. Пусть будет слово, пусть оно звучит на разных языках и доходит до наших сердец», – отметила она.

Лейла Фазлеева Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В состав конкурсной комиссии вошли 22 специалиста, среди которых были представители Российского книжного союза. Председателем комиссии был избран директор ГТРК «Татарстан», член Правления Союза писателей Татарстана Фирдус Гималтдинов.