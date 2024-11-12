Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Геройлар янәшәдә» - «Герои рядом»

В Татарстане начался прием заявок для участия в открытом литературном конкурсе патриотической направленности «Геройлар янәшәдә» - «Герои рядом». Он проводится с целью продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

Участвовать в конкурсе могут литературные произведения, написанные с 2022 года и отражающие самоотверженность, доблесть, героизм, патриотизм татарстанцев в ходе решения задач спецоперации.

Прием заявок будет осуществляться до 31 марта 2025 года по четырем номинациям на татарском и русском языках:

«Повесть»: 1 место – 300 тыс. рублей (две премии); 2 место – 200 тыс. рублей (две премии); 3 место – 150 тыс. рублей (две премии). Также вручаются четыре поощрительные премии по 50 тыс. рублей и две поощрительные премии в размере 52 750 рублей каждая.

«Рассказ»: 1 место – 120 тыс. рублей (две премии); 2 место – 70 тыс. рублей (две премии); 3 место – 55 тыс. рублей (две премии). Также вручаются шесть поощрительных премий по 35 тыс. рублей каждая.

«Поэма или цикл стихотворений»: 1 место – 150 тыс. рублей (две премии); 2 место – 100 тыс. рублей (две премии); 3 место – 70 тыс. рублей (две премии). Также вручаются шесть поощрительных премий по 40 тыс. рублей каждая.

Очерк: 1 место – 120 тыс. рублей (две премии); 2 место – 70 тыс. рублей (две премии); 3 место – 55 тыс. рублей (две премии). Также вручаются шесть поощрительных премий по 35 тыс. рублей каждая.

Премии указаны с учетом вычета НДФЛ.

Также в одной номинации «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу» оценивается проделанная работа в области развития военно-патриотической тематики в литературе в период всей своей деятельности. Приз в данной номинации – 1,35 млн рублей.

Заявку можно подать на адрес электронной почты litkonkurs.tatmedia@mail.ru с пометкой «Открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшәдә» - «Герои рядом». Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: 8 (843) 570-31-12.

Победителей конкурса объявят на церемонии награждения, которая состоится 12 июня 2025 года.

Организаторы конкурса – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при содействии АО «ТАТМЕДИА» и ГУП «Татарское книжное издательство».