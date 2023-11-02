В Казани наградили победителей конкурса «Многоликая Россия»

В Казани наградили победителей и призеров XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Церемония вручения призов прошла в IT-парке им. Башира Рамеева. О том, кто получил главный приз в 500 тыс. рублей, — в репортаже «Татар-информа».

Поздравить участников конкурса собрались представители Государственной Думы РФ, Государственного Совета РТ, руководящие лица Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», духовенство республики и многие другие.

«Я думаю, что сегодня это будет не только площадка для награждения, для состоявшихся работ. Это еще один шанс взглянуть на ситуацию и ещё раз понять, насколько востребована тема, по которой мы сегодня собираемся», — отметил в своем выступлении руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Он также поблагодарил отцов-основателей форума — Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина — и всех, кто поддерживает «Многоликую Россию» на сегодняшний день.

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Геннадий Семигин напомнил собравшимся, что в декабре 2021 года было принято решение о необходимости обновления национальной политики России. Татарстан поддержал эту идею в числе первых.

«Должен сказать, что Республика Татарстан, которая поддержала сразу наши идеи по обновлению национальной политики, — один из лидеров на сегодняшний день в России по развитию национальных отношений, по уровню стабильности, по чуткому реагированию, потому что в свою государственную национальную программу сегодня республика внесла корректировки, правильно расставив приоритеты», — подчеркнул Семигин.

Он отметил важные моменты, касающиеся обновления программы.

«Сегодня мы работаем над законопроектом о государственной национальной политике. Принято решение обновить нормативно-правовую базу. Второй момент — поставлена задача к 15 декабря положить на стол в рамках указа Президента РФ документ — государственную национальную политику в виде стратегии. Над ним сейчас идет очень сложная и серьезная работа. Текст появится в ближайшие дни», — заключил Семигин.

С 15 марта на конкурс поступило более 820 работ из 38 регионов России. Организовало событие Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Главная цель конкурса — содействие популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории России. Журналисты должны были осветить жизнь, культуру и традиции народов страны, а также поднять вопросы этнокультурного развития и культурного наследия.

Работы рассматривались в шести номинациях: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

Гран-при конкурса — денежный приз в размере 500 тысяч рублей, напомним, вручил Председатель Государственного Совета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Лучшей на конкурсе «Многоликая Россия» была признана работа национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» из города Владикавказа.

Общий призовой фонд составил порядка 1,8 млн рублей. Победители и призеры конкурса, которые заняли 1-3-е места, получили дипломы и денежные призы из рук представителей власти, участников СВО, известных журналистов.

В номинации «Цикл телесюжетов» призы получили:

I место — ГТРК «Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань)

II место — ГТРК «Югория» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск)

III место — Региональный телеканал «Томское время» (г.Томск)

В номинации «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)» наградили:

I место — Телеканал «БСТ» (Республика Башкортостан, г.Уфа)

II место — РГВК «Дагестан» имени Г.М.Курбанова (Республика Дагестан, г.Махачкала)

III место — ГТРК «Карелия» (Республика Карелия, г. Петрозаводск)

Лучшими в номинации «Цикл радиопередач (репортажей)» стали:

I место — ГТРК «Тула» (г. Тула)

II место — АО «Известия Мордовии» (Республика Мордовия, г. Саранск)

III место — ГТРК «Чувашия» (Чувашская Республика, г. Чебоксары)

Призы в номинации «Цикл публикаций в печатных изданиях» получили:

I место — Газета «Кыым», журнал «Кюрюлгэн» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)

II место — Газета «Зеленодольская правда» (Республика Татарстан, г.Зеленодольск)

III место — Газета «Ватаным Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань)

В номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» наградили:

I место — Служба визуальных проектов, медиагруппа «Россия сегодня» (г.Москва)

II место — Информационное агентство «Первое областное» (г. Челябинск)

III место — Сетевое издание «Гатчинская служба новостей» (Ленинградская область, г.Гатчина)

III место — Издательский дом «Хузур — Спокойствие» (Республика Татарстан, г. Казань)

Номинация «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ»:

I место — не определено

II место — не определено

III место — журнал «Ялкын» (Республика Татарстан, г. Казань).