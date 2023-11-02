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Мухаметшин вручил Гран-при конкурса «Многоликая Россия» телекомпании из Владикавказа
В Казани наградили победителей и призеров XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Гран-при вручил Председатель Государственного Совета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.
«Идея зародилась в Татарстане — многонациональной республике, обрела жизнь, становится всё популярнее и интереснее <...> Для нас это большая ответственность, мы с радостью это делаем, понимаем, что сеем добро», — рассказал Мухаметшин.
Он также поблагодарил работников СМИ и отметил, что журналисты делают большую работу, рассказывая людям о происходящем в стране и мире.
«Журналистский корпус, вы — идеологические работники, вы на переднем крае, на фронте. Сегодня вы напрямую рассказываете о делах, задачах нашим людям — многонациональному народу Российской Федерации. Спасибо вам за это и низкий поклон», — прокомментировал Председатель Госсовета.
Главный приз конкурса в размере 500 тыс. рублей из рук Фарида Мухаметшина получила национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» из города Владикавказ.
Напомни, прием заявок на XIV Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия», который организовало татарстанское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, стартовал 15 марта.
Работы рассматривались в шести номинациях: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ». Всего жюри рассмотрело 820 работ из 38 регионов России.
Победители конкурса получили дипломы и денежные призы от 50 до 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил порядка 1,8 млн рублей.
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