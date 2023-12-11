В Казани наградили молодых лидеров БРИКС и ШОС

В Казани на форуме «Наш Татарстан» впервые проведена церемония награждения молодых лидеров БРИКС и ШОС. Награды были удостоены 10 представителей разных стран по пяти номинациям: «Медиаинфлюенсер года», «Социальный предприниматель года», «Проект года по публичной дипломатии», «Исследователь года», «Экоинициатива года».

«Премия лидеров БРИКС и ШОС проводится в Казани впервые. Она позволяет проявить себя молодым людям по разным направлениям. Сегодня мы наградили ребят в области медиа, науки, экологии и других направлений из разных стран. Их палитра действительно широка», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Одним из организаторов конкурса стала Академия молодежной дипломатии совместно с Минмолодежи РТ. Проект призван обратить внимание на талантливую молодежь из разных стран, добавила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«Вторая задача – вовлечь молодежь в неформальное объединение БРИКС и ШОС, чтобы она понимала, что оно касается не только глав государств. Каждый молодой человек может самореализоваться на этой площадке», – подчеркнула она.

Всего в каждой номинации было порядка 40 претендентов, были проведены отборочные туры внутри стран, а затем победители уже собрались в Казани. Приехали представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России. Они получили памятные статуэтки и ценные призы.

Победителем в сфере экологии стал представитель Пакистана Мухаммад Талал Эджаз. Он создал проект для фермеров, который позволяет продавать продукцию напрямую потребителям и помогает решать проблему пищевых отходов.

«Моя онлайн-платформа позволяет фермерам выходить на более масштабные рынки и помогает решить актуальную для всего мира сегодня проблему пищевой безопасности. Ей уже пользуются порядка 8 тыс. пакистанских фермеров», – рассказал победитель.

Он уверен, что получение награды на конкурсе молодых лидеров БРИКС и ШОС позволит проекту выйти на новый уровень и начать сотрудничество с Россией.