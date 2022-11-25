В Казани наградили лучших общественных воспитателей Татарстана

Сегодня в здании Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоялась церемония награждения победителей ежегодного Республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан». Конкурс проводится с 2010 года.

Церемония началась со светового шоу «Аваланж» – «Крылья света» для гостей и участников.

Напомним, в зональных этапах конкурса, которые проводились в Казани, Альметьевском, Буинском, Мамадышском и Чистопольском районах приняли участие 51 человек. Среди них выявлено 26 победителей, которых распределили по 7 номинациям.

После выступления артистов на сцену вышли ведущие. Они объявили об официальном открытии и пригласили на сцену заместителя премьер-министра РТ, председателя республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейлу Фазлееву.

«Участие в этом конкурсе для каждого из вас стало определенным этапом оценки своих собственных умений и навыков, благодаря которым несовершеннолетние обретают новый путь. Вы играете колоссальную роль в становлении гражданина, который всегда понимает, где есть его права, а где обязанности. Вы помогаете встать им на правильный путь. Спасибо», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Для награждения победителей в первой номинации – «Защита детства», на сцену пригласили заместителя министра образования и науки РТ Рамиля Хайруллина и заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлию Абдрееву.

«Защита детства»

Победителем в номинации стала заместитель директора по воспитательной работе, руководитель театральной студии «Лайт» поселка Камские Поляны Нижнекамского района Ирина Канаева.

Второе место разделили два конкурсанта Гульзира Рахимуллина и Ольга Зайцева.

Третье место получила Полина Мулеева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Воспитание на национальных традициях»

Победителем номинации стала заместитель директора по национальному образованию МБОУ «Тюлячинская Средняя Общеобразовательная Школа» Тюлячинского района Лилия Киямова.

Почетное второе место получил Рустем Загидуллин.

Замкнула тройку Залина Вахитова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Творческий подход»

Первым в этой номинации стала заместитель директора МБОУ «Многопрофильный лицей №10» Елабужского района Алена Павлова.

Второе мето заняла Оксана Мухамадиева.

Третье между собой разделили Эльвира Сафиуллина и Фаиз Абдуллов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Путь к успеху»

Победителем стала замглавы Чистопольского филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ» Елена Валеева.

Второй стала Светлана Эскаева.

Третью строчку разделили между собой Альбина Яриахметова и Руслан Вильданов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Гражданская позиция»

Победителем стал председатель республиканской общественной организации ветеранов боевых действий и пограничников запаса РТ «Содружество пограничников» Бугульминского района Владимир Беляев.

Второе место заняла Лидия Егорова.

Третьей стала Айгуль Гизатуллина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Путевка в жизнь»

Почетное первое место получила инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Черемшанскому району Диляра Игнатьева.

Второе место осталось за Ириной Малышевой.

Третье разделили Ильдар Мухаметзянов и Екатерина Папазян.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На благо Отечества»

В последней номинации на сегодня одержал победу директор МБУ «Центр молодежных формирований по охране общественного порядка Форпост» Азнакаевского района Айрат Батыров.

Второе место получила пара конкурсантов, а именно Фирдинант Гилемзянов и Зульфира Талгатовна.

Третье место получила Лариса Саберова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда все участники были награждены, для зрителей выступил детский хор с песней «Сансара».