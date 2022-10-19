«Доверие ребенка заработать тяжело»: В Казани наградили лучших общественных воспитателей

Сегодня на базе офиса АНО «Добрая Казань» состоялся зональный этап конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ в 2022 году», участниками которого стали пятеро воспитателей с разных районов Казани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О своей работе и методах воспитания, которые использовали со своими подопечными, они рассказали в видеороликах. Жюри определило лучших. Каждому участнику отводилось строго 7 минут на выступление.

Конкурс проводится в два этапа. Первый – это выступление с подготовленными докладами. На втором этапе конкурсанты рассказывали о своем опыте другим участниками и отвечали на вопросы о работе с детьми.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, обращаясь к конкурсантам, отметила важность их работы.

«Я очень рада, что конкурс на лучшего воспитателя несовершеннолетних проводится в нашей республике. Бывает такое, что родители обращаются ко мне с просьбой – „Помогите спасти моего сына, я не могу найти к нему подход. Куда стоит обратиться?“. Именно вы, общественные воспитатели, по зову сердца протягиваете руку помощи таким ребятам и их семьям. Тем из них, кто нуждается не только в родителях, но и в добром слове чужого человека», – указала Сария Сабурская.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Один из самых трогательных видеороликов представила Лариса Саберова. Она рассказала о своем подопечном Эмиле. Когда мальчик учился в 10 классе, он нашел на улице банковскую карту. Вместе с друзьями накупили в магазине еды и безделушек. За это юноша получил условный срок.

«Я могу похвастаться тем, что у нас с Эмилем наблюдается прогресс. Ребенок трудный, в семье были конфликты и непонимание, в следствии плохая успеваемость. После того, как я взяла его на попечение, он улучшил успеваемость и стал больше заниматься спортом. Мы ходили с ним в кино, цирк, театр, я прививала мальчику любовь к патриотизму. Все это привело к тому, что ребенок был досрочно снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции», – поделилась участница Лариса Саберова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Победителями стали: Ильдар Мухаметзянов, Лариса Саберова и Екатерина Пападян. Теперь они отправятся на республиканский конкурс. Участникам и победителям вручили почетные дипломы и цветы.