В Казани наградили кураторов проекта «Традиционный костюм Поволжья»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Доме Дружбы Народов РТ вручили благодарности от Совета Федерации Федерального собрания РФ за успешную презентацию историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья» на федеральных площадках в 2024 году. Награждение прошло по итогам заседания оргкомитета проекта.

«То, что вы делаете, раскрывает красоту культурного наследия каждого народа – это красиво для всех», – подвел итоги заседания член Совфеда Александр Терентьев.

Благодарность объявили заместителю председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмиле Рыбаковой, научному руководителю проекта Елене Гущиной, координатору проекта Любови Тукаевой, мастеру проекта Юлие Ахметзяновой.

«Количество наград в очередной раз подтверждает, что главное — это люди. Уникальность этого проекта в его глубине и продолжительности — никто из присутствующих не может представить, когда и чем он закончится», — сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Дамир Натфуллин: "Количество наград в очередной раз подтверждает, что главное — это люди" Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Также благодарностью от Министерства культуры РТ за большой вклад в успешную реализацию проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья» и его продвижение в российское культурное пространство были награждены коллектив Ассамблеи и Дома Дружбы Народов, Русское национально-культурное объединение РТ, национально-культурные автономии марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов и башкир в РТ, общественная организация кряшен, издательский дом «Мир без границ», Республиканский центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан, а также экскурсовод выставочного проекта Лаура Юсупова и консультант проекта по чувашским национальным костюмам Сильвия Чаркина.

В апреле 2024 года в Совете Федерации в Москве прошла выставка национальной одежды «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья». Впервые эта выставка была представлена в 2023 году в Казанском Кремле. Цель проекта — показать Россию как страну уникальных возможностей с многовековыми традициями, которая бережно хранит и развивает многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого народа и региона.