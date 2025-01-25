В Казани наградили десятерых молодых лидеров ШОС и БРИКС

В ходе церемонии вручения премии «Студент года Республики Татарстан — 2024» в казанском КРК «Пирамида» состоялось награждение молодых лидеров ШОС и БРИКС. В столицу РТ приехали представители десяти стран.

«Казань вновь становится центром международной молодежной повестки. Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС открывает международную молодежную повестку 2025 года. К премии „Студент года Республики Татарстан — 2024" мы наградили лидеров молодежной политики государств объединений, которые достигли особенных успехов у себя в странах», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Всего поступило более 400 заявок. Затем жюри с международными экспертами определили десятерых победителей по пяти направлениям: лучший медиаинфлюэнсер, лучший экологический проект, лучший проект по общественной дипломатии, лучший молодой ученый и лучший социальный предприниматель.

Премия для молодых лидеров БРИКС и ШОС вручается в Казани во второй раз. В этом году среди победителей оказались представители Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, ЮАР, Индии, Пакистана, Китая, Египта и Ирана, рассказала председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«Проект создан по инициативе молодых людей, так как мы мало знаем о наших коллегах из стран ШОС и БРИКС, а потенциал здесь огромный, так как они объединяют более 65% населения земного шара», — заявила она.

Одним из победителей по направлению «Лучший социальный предприниматель года» стал представитель Пакистана Саад Сиддики. Он занимается образовательным проектом Edversity и создаёт онлайн-курсы по разным техническим направлениям.

«БРИКС объединяет страны и открывает новые границы для взаимодействия. Мы занимаемся [этим]. Мы бы хотели работать с другими странами объединения. Таким образом, мы сможем сделать образование более доступным для всех», — отметил Саад Сиддики.

Необходимо отметить, что задачи премии соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.