Мухаметшин провел встречу с лауреатами премии молодых лидеров БРИКС и ШОС

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с лауреатами премии молодых лидеров стран БРИКС и ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Спикер Госсовета РТ поприветствовал молодых лидеров и поблагодарил за интерес к Татарстану и России.

«В Татарстане проходит много международных мероприятий, ключевым стал саммит глав государств БРИКС, который проходил в Казани в октябре прошлого года. Мы благодарны Президенту России за оказанное нам доверие провести знаковый форум именно в Казани. Традиционным становится форум "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". В марте прошлого года принимали участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи (77 делегатов из 49 стран). Благодаря таким мероприятиям устанавливаются новые контакты, крепнут отношения с дружественными государствами, мы стали еще больше сотрудничать», – сказал Мухаметшин.

Он отметил, что в республике всегда уделяется большое внимание инициативам молодых. Из более чем 4 млн татарстанцев свыше 1 млн человек – молодежь (в возрасте от 14 до 35 лет), а это каждый четвертый житель нашей республики.

«Этот актив максимально включен в общественно-политическую жизнь республики, - отметил Мухаметшин, - при Государственном Совете Татарстана работает Молодежный парламент. Через такое активное участие мы готовим нашу молодежь ко взрослой жизни».

Отдельно он остановился на показателях социально-экономического развития республики, рассказал о многовекторной экономике Татарстана, работе Государственного Совета, профильных комитетов и комиссий, фракций и депутатских групп.

«Татарстан – многонациональная республика, здесь в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, - подчеркнул Мухаметшин, - Ассамблея народов Татарстана объединяет под своим началом крупнейшие национально-культурные автономии. В многонациональной воскресной школе организовано изучение родных языков, культуры и традиций народов, проживающих в республике. Каждый народ требует внимания со стороны органов государственной власти и общественности, и мы со всеми активно сотрудничаем».

Глава парламента предложил молодым лидерам стран БРИКС и ШОС познакомится со своими соотечественниками, которые живут и работают в Татарстане, установить контакты с ними. По словам Мухаметшина, в вузах республики обучается много иностранных студентов, в том числе из государств, представители которых участвовали в сегодняшней встрече. Молодые лидеры предложили усилить межвузовское взаимодействие и на региональном уровне.

«В Китае студенты и молодые люди хорошо знакомы с русской культурой, многие знают русский язык, - рассказала представительница Китая, победитель в номинации «Молодой исследователь года» Ян Юнья, - но мы бы также хотели познакомиться и с татарской культурой, наладить взаимоотношения со студентами не только российских, но и татарстанских вузов».

Мухаметшин поддержал идею укрепления гуманитарных связей, расширения научного и образовательного обмена между регионами двух государств.

«Я вас поддерживаю, нам важно укрепить контакт с китайскими учеными и учащейся молодежью, - подчеркнул он, - мы открыты для такого общения и сотрудничества».

Встреча продолжилась дружеским общением. Молодые лидеры поблагодарили за гостеприимство и выразили готовность к укреплению контактов.

«Я как представительница своей страны неимоверно счастлива, что столько молодых лидеров собрались в Казани, привезли много идей и проектов, - подчеркнула представительница Узбекистана, победитель в номинации «Молодой медиа-инфлюенсер года» Хуснора Шадиев, – нужно проводить побольше таких мероприятий».

«Мы готовы поддержать ваши добрые инициативы, которые нас сближают и могут быть реализованы не только в ваших странах, но и в регионах нашей страны», - заключил спикер Госсовета РТ.

Итоги конкурса молодых лидеров стран БРИКС и ШОС подводятся в Казани уже во второй раз, премия традиционно проходит по пяти номинациям: «Медиа-инфлюенсер года», «Социальный предприниматель года», «Проект года по публичной дипломатии», «Исследователь года», «Экоинициатива года».

Организатор премии - Академия молодежной дипломатии при поддержке Центра народной дипломатии ШОС и Министерства по делам молодежи РТ.

В 2024 году в адрес жюри было направлено более 400 заявок. Победителем в номинации «Молодой социальный предприниматель года» признан гражданин Пакистана Саад Сиддики, лучшим в номинации «Молодой социальный предприниматель года» стал индиец Мадиш Парик, представитель Египта Май Мухаммед Хамис стал победителем в номинации «Проект по публичной дипломатии года». Как подчеркнули организаторы, инициативы лауреатов не только вносят вклад в решение локальных задач, но и обладают огромным потенциалом для влияния на международном уровне.

Участие в сегодняшней встрече приняли председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, заместитель министра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова, председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Дамир Нургалиев.