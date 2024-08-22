В Казани начнется модернизация пищеблоков в детских садах

В ближайшее время в столице Татарстана завершится проект по модернизации школьных столовых. После этого планируется приступить к ремонту пищеблоков в детских садах. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на августовской конференции работников образования.

«Мы завершим модернизацию всех пищеблоков и дизайнерский ремонт обеденных залов для каждой школы. И уже приступим к детским дошкольным учреждениям. Теперь мы ставим перед собой новую цель — модернизация пищеблоков в детских садах», — сказал глава города.

Метшин отметил, что в формате школьного ресторана работают 184 столовые, из них 17 отремонтированы в этом году.

«Это воплощение важнейшего принципа, который стал для нас задачей: дети могут по-разному одеваться и учиться, но хотя бы в школе они должны питаться одинаково вкусной, качественной горячей едой в одинаково хороших условиях», — подчеркнул он.

Метшин добавил, что сегодня Казань — рекордсмен среди городов-миллионников по строительству образовательных организаций. Только за последние десять лет в городе построено 90 детских садов и 25 школ. «В прошлом году открыли четыре новые школы для 6 тыс. учеников. Это тоже стало нашим своеобразным рекордом», — заметил он.

В этом году вводятся еще три школы на 4 тыс. мест в микрорайоне М14, в жилом комплексе «Новые Горки» и в жилом комплексе «Весна-2». К началу этого учебного года также откроется новый корпус татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани на 270 мест. Капитально отремонтированы шесть школ.

Кроме того, до конца года откроются три детских сада на улицах Ягодинская и Бухарская, в микрорайоне «Салават Купере».