В Казани с нового учебного года начнут работать 184 школьных ресторана

В столице Татарстана с 1 сентября будут работать уже 184 школьных ресторана. Об этом сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани, депутат Госсовета РТ Рима Мухамедшина на пресс-конференции в школе «Адымнар» в рамках пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

«Школьный ресторан – это другая атмосфера. Сегодня достаточно высокий уровень стресса у детей. Большое количество информации на них “валится” со всех сторон, поэтому важно, чтобы в столовой они могли переключиться, отдохнуть, почувствовать уют», – сказала спикер.

По словам Мухамедшиной, школьные рестораны создают в новых образовательных организациях, а также в учреждениях, которые прошли модернизацию и капитальный ремонт. Формат школьного ресторана предполагает меню «свободного выбора».

«Эта опция стоит 79 рублей. В меню “свободного выбора” ребенок может выбрать либо фрукт как десерт, либо салат, либо суп. Выбирая второе блюдо, он может выбрать блюда из мяса птицы, рыбы. Есть несколько видов гарниров, плов, жаркое», – отметила гендиректор департамента.

Она напомнила, что проект «Школьный ресторан» стартовал в 2013 году.

В Казани 18% учеников старших классов из малоимущих семей питаются бесплатно за счет городского бюджета. Получают бесплатное питание школьники с ограниченными возможностями здоровья и дети участников СВО.