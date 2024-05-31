В Казани начинаются съемки документального фильма о визите Пушкина

Айрат Файзрахманов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани летом состоятся съемки документального фильма о визите Александра Пушкина в Казань. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» в преддверии ПушкинФеста рассказал начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Татарстана Айрат Файзрахманов.

«Снимает его молодая команда, которая выиграла в марте конкурс кинопроектов, пройдя через соревновательный питчинг. Они постепенно приступают к съемкам в летний период», – анонсировал спикер.

Министерство культуры Татарстана, напомним, в феврале 2024 года объявило конкурс киноидей. На общую сумму 8 млн рублей ведомство намерено поддержать 10 победителей питчингов (презентаций-обсуждений) проектов, выделив средства на создание фильмов по представленным сценариям.

В Казани, как сообщал ранее «Татар-информ», с 1 по 6 июня будет проходить фестиваль русской культуры ПушкинФест. В этом году он посвящен 225-летию Александра Пушкина, день рождения которого отмечается 6 июня. В эту же дату отмечается День русского языка, так как именно Пушкин считается основоположником современного литературного русского языка.

«Фильм “Пушкин в Казани” будет снят в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Это будет документальный полнометражный фильм, на съемки которого выделен миллион рублей», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минкульта региона.