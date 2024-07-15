Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Открывается фестиваль православной культуры «Казанские дни - 2024»
Сегодня, 15 июля, начинается музейный фестиваль православной культуры «Казанские дни – 2024». Получивший благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, фестиваль проходит в Казани второй год.
Недельные мероприятия приурочены к 445-летию явления Казанской иконы Божией Матери.
«Всем сестрам по серьгам. Каждый день мы посвятили какой-то части творческой интеллигенции, любителей истории, искусства, культуры, поэтому жанры у нас очень разные. Фестиваль – это квинтэссенция, анонс тех направлений, которые мы будем развивать в течение года», – рассказала заместитель директора Музея Казанской епархии Оксана Иванова.
В паломническом центре «Пилигрим» 15 июля в 18.00 состоится показ документального фильма «Потаенная святыня». Работа режиссера Натальи Панкратовой и сценариста Дмитрия Хафизова расскажет об истории возвращения Казанского списка иконы Божией Матери. После совместного просмотра состоится обсуждение картины.
16 июля в 18.00 в Музее Казанской епархии пройдет вечер духовной поэзии «Душой рожденная строка». Организаторами поэтического вечера выступают Союз писателей РТ и духовно-литературное объединение «Златоуст».
На следующий день здесь же 16.00 будет организован круглый стол «Святыни Поволжья в истории России». Одним из докладчиков станет директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин.
«Очень хорошо изучена история русской православной церкви в дореволюционные годы, но что касается советского периода – он изучен фрагментарно. Бытует мнение, что тогда религиозная жизнь закончилась. Анализ исторических источников позволяет нам сегодня говорить, что православие в советские годы никуда не ушло», – рассказал о теме своего доклада Пашкин.
Кроме того, 18 июля в 19.00 в Музее Казанской епархии состоится праздничный концерт «Пред иконой святой...». В программе произведения русского романса и народные песни, хедлайнер – протодиакон Симеон Белецкий.
Творческая встреча с архимандритом Саввой Мажуко состоится в Культурном центре им.Пушкина, 19 июля в 18.00. Гость прибудет из Белоруссии, города Гомеля. В православной среде известен публикациями на нравственно-богословские и аскетические темы.
«Отец Савва – человек довольно широких взглядов. Он богослов, который знает учение церкви, ее историю, но в то же время обладает современным языком, доносит вечные истины простым, понятным, открытым слогом. Он не обращен к людям в возрасте и будет интересен и молодому поколению», – рассказал об архимандрите-блогере директор музея Казанской епархии игумен Аркадий Логинов.
20 июля в 14.00 в Музее Казанской епархии Аркадий Логинов проведет авторскую экскурсию по выставке «Царственная святость. Император Николай II и его семья». В ней он расскажет о почитании икон Пресвятой Богородицы царской семьей.
В Казанском соборе 20 июля в 17:00 состоится богослужение в канун праздника Казанской иконы Божией Матери, 21 июля в 7:30 пройдет традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. В 18:00 того же дня состоится праздничный концерт на Кремлевской набережной «Матушка-Земля».
Вход на все площадки свободный.
Напомним, что на время крестного хода в Казани ограничат движение по ряду улиц.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»