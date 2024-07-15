Открывается фестиваль православной культуры «Казанские дни - 2024»

Сегодня, 15 июля, начинается музейный фестиваль православной культуры «Казанские дни – 2024». Получивший благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, фестиваль проходит в Казани второй год.

Недельные мероприятия приурочены к 445-летию явления Казанской иконы Божией Матери.

«Всем сестрам по серьгам. Каждый день мы посвятили какой-то части творческой интеллигенции, любителей истории, искусства, культуры, поэтому жанры у нас очень разные. Фестиваль – это квинтэссенция, анонс тех направлений, которые мы будем развивать в течение года», – рассказала заместитель директора Музея Казанской епархии Оксана Иванова.

В паломническом центре «Пилигрим» 15 июля в 18.00 состоится показ документального фильма «Потаенная святыня». Работа режиссера Натальи Панкратовой и сценариста Дмитрия Хафизова расскажет об истории возвращения Казанского списка иконы Божией Матери. После совместного просмотра состоится обсуждение картины.

16 июля в 18.00 в Музее Казанской епархии пройдет вечер духовной поэзии «Душой рожденная строка». Организаторами поэтического вечера выступают Союз писателей РТ и духовно-литературное объединение «Златоуст».

На следующий день здесь же 16.00 будет организован круглый стол «Святыни Поволжья в истории России». Одним из докладчиков станет директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин.

«Очень хорошо изучена история русской православной церкви в дореволюционные годы, но что касается советского периода – он изучен фрагментарно. Бытует мнение, что тогда религиозная жизнь закончилась. Анализ исторических источников позволяет нам сегодня говорить, что православие в советские годы никуда не ушло», – рассказал о теме своего доклада Пашкин.

Кроме того, 18 июля в 19.00 в Музее Казанской епархии состоится праздничный концерт «Пред иконой святой...». В программе произведения русского романса и народные песни, хедлайнер – протодиакон Симеон Белецкий.

Творческая встреча с архимандритом Саввой Мажуко состоится в Культурном центре им.Пушкина, 19 июля в 18.00. Гость прибудет из Белоруссии, города Гомеля. В православной среде известен публикациями на нравственно-богословские и аскетические темы.

«Отец Савва – человек довольно широких взглядов. Он богослов, который знает учение церкви, ее историю, но в то же время обладает современным языком, доносит вечные истины простым, понятным, открытым слогом. Он не обращен к людям в возрасте и будет интересен и молодому поколению», – рассказал об архимандрите-блогере директор музея Казанской епархии игумен Аркадий Логинов.

20 июля в 14.00 в Музее Казанской епархии Аркадий Логинов проведет авторскую экскурсию по выставке «Царственная святость. Император Николай II и его семья». В ней он расскажет о почитании икон Пресвятой Богородицы царской семьей.

В Казанском соборе 20 июля в 17:00 состоится богослужение в канун праздника Казанской иконы Божией Матери, 21 июля в 7:30 пройдет традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. В 18:00 того же дня состоится праздничный концерт на Кремлевской набережной «Матушка-Земля».

Вход на все площадки свободный.

Напомним, что на время крестного хода в Казани ограничат движение по ряду улиц.