В Казани 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода

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В Казани 21 июля с 7 утра частично перекроют движение транспорта по маршруту крестного хода. Ограничения будут сниматься по мере его прохождения. Об этом сообщил и. о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиз Сарманов.

«21 июля православные отмечают праздник обретения Казанской иконы Божией Матери. Праздничное мероприятие начнется в 7.30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора. Далее, вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря», – рассказал докладчик.

Сарманов отметил, что с 20 часов 20 июля улица Миславского будет закрыта для стоянки автомобилей.

Он добавил, что 21 июля общественный порядок и безопасность верующих будут под контролем сотрудников правоохранительных органов.