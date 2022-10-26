В Казани начато производство первых гражданских Ту-214 для поставок в 2023 году

Производство первых Ту-214, которые должны быть поставлены авиакомпаниям в 2023 году, уже началось на Казанском авиационном заводе, сообщил ТАСС исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Также на предприятии приступили к наращиванию мощностей по выпуску Ту-214.

«Он [самолет Ту-214] полностью состоит из российских комплектующих, оснащен отечественными серийными двигателями ПС-90А. На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолетов, которые ОАК должен поставить "Аэрофлоту" до 2030 года, 40 — Ту-214. Поставка запланирована на 2023 год. Первые машины уже находятся в производстве», — сказал Евтушенко.

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