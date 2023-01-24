В Казани вновь судят приезжих, которые заставляли инвалидов попрошайничать

Советский районный суд Казани начал рассматривать дело жителей Молдовы, державших в рабстве инвалида. На скамье подсудимых трое – Владимир Ибриан, его сестра Виолета Лепэдату, а также их сообщница Мария Зореа. О третьей подсудимой известно мало, ее имя и фамилию на сайте суда решили скрыть.

Подсудимым предъявлено обвинение в использовании рабского труда и торговле людьми. Сегодня прокурор зачитает обвинение, после чего суд перейдет к допросу свидетелей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, в прошлом году троицу уже начинали судить в Советском районном суде по тем же статьям. Они как могли затягивали процесс. В июне прошлого года Верховный суд РТ удовлетворил апелляцию подсудимых о том, что дело необходимо отправить на доработку в прокуратуру. Это связано с тем, что подсудимые, якобы не понимают обвинение на русском языке.

Печальная история прогремела в СМИ в тот момент, когда волонтер из Казани Юлия Хакимова спасла из рабства инвалида. Она заметила попрошайку возле одного из торговых центров.

Дядя Дима, так зовут инвалида, рассказал волонтеру, что его насильно удерживают, заставляя работать. По словам потерпевшего, его выставляли на улицу в девять часов утра и забирали только в десять часов вечера. В день ему удавалось «заработать» 10 тысяч рублей, все деньги забирали его хозяева.

В день, когда Хакимова забрала дядю Диму и увезла его в реабилитационный центр, к ней нагрянули «рабовладельцы». Незнакомцы стали угрожать ей, а когда она вызвала полицию, они спешно сбежали.

