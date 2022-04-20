В Казани начался суд над жителями Молдовы, заставлявшими попрошайничать инвалида

Советский районный суд Казани начал рассматривать дело двух жителей Молдовы, державших в рабстве инвалида. На скамье подсудимых трое – Владимир Ибриан и его сестра Виолета Лепэдату и Мария Зореа.

Подсудимым предъявлено обвинение в использовании рабского труда и торговле людьми. Ожидается, что сегодня прокурор зачитает обвинение, после чего суд перейдет к допросу свидетелей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтер из Казани Юлия Хакимова спасла из рабства инвалида. Она заметила попрошайку возле одного из торговых центров.

Дядя Дима, так зовут инвалида, рассказал волонтеру, что его насильно удерживают двое жителей Молдовы. Они выставляли его на улицу в девять часов утра и забирали только в десять часов вечера. В день ему удавалось «заработать» 10 тысяч рублей, все деньги забирали его хозяева.

В день, когда Хакимова забрала Диму и увезла его в реабилитационный центр, к ней нагрянули его «владельцы». Незнакомцы стали угрожать ей, а когда она вызвала полицию, они сели в машину и уехали.