В Казани начался суд над начальником отдела ГУ МЧС России по РТ по делу о взятках

Кировский районный суд Казани начал рассматривать дело начальника отдела ГУ МЧС России по РТ Линара Сунгатуллина. Он обвиняется в получении взяток для выдачи лицензий МЧС России.

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Сегодня на процессе начали оглашать обвинительное заключение. Не исключено, что на это уйдет несколько дней, так как дело насчитывает более 50 эпизодов. Свою вину подсудимый не признает. Точная сумма взяток на данный момент не раскрывается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кировский районный суд Казани продлил арест начальнику управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Линару Сунгатуллину. Он пробудет в СИЗО до 1 декабря.

Сунгатуллина арестовали в июле прошлого года. Оперативная разработка велась сотрудниками УФСБ совместно с ГУСБ МЧС России.