В Казани начался снос торгово-развлекательного комплекса «Ривьера»

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

В Казани начался снос ТРК «Ривьера» — на площадку доставили технику, рабочие разбирают облицовку и конструкцию здания. Заказчиком демонтажных работ является группа компаний «Кравт», которая в 2020 году купила этот объект за 418 млн рублей.

Здание «Алмаз Синема Порт» и размещенный некогда здесь же боулинг теперь огорожены высоким забором, поверх которого натянута колючая проволока. Из-за ограждения видны лишь стрелы кранов и слышен гул тяжелой техники.

У ворот висит информационный стенд, который поясняет, что заказчиком комплекса работ по сносу выступает ООО «ТатКравтИнвест» (Казань), а генеральным подрядчиком — ООО «СК "СПС"» (Санкт-Петербург). На стенде отмечено, что начатые работы должны завершиться 30 января 2022 года.

Зачем понадобилось сносить развлекательный центр? Еще весной 2021 года управляющий партнер Kravt Invest Валерий Кравцун лично обошел все помещения развлекательного комплекса и убедился в том, что здание морально устарело.

«Эффективное использование многих площадей экономически нецелесообразно. Прекрасное место, на котором может гармонично вписаться другой ансамбль построек, поэтому мы решили, что лучше снести здание, нежели заниматься реконструкцией», — сказал Кравцун.

Общая площадь территории, которой предстоит изменить облик набережной Казанки, составляет 8,9 га. На месте демонтируемого ТРК (3,1 га) строительство жилой застройки не предусмотрено, здесь планируется возведение многофункционального центра. Над тем, как именно он будет выглядеть, думали многие архитекторы из 24 стран, участвовавшие в организованном для этого международном конкурсе летом текущего года.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Ими же высказывались и мысли по поводу дальнейшего развития находящейся в республиканской и муниципальной собственности прилегающей территории площадью 5,8 га. Предполагается, что многофункциональный комплекс включит в себя концертный зал, гостиницы, офисы, торговые галереи.

Единоличный победитель конкурса тогда не был определен, поэтому концепцию центра будут черпать из разных предложений участников — призеров конкурса.

По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, важно сформировать узнаваемый, неповторимый силуэт, обеспечить непрерывную, доступную для всех набережную, а также отразить идентичность города.

Сегодня здание ТРК «Ривьера» предстало перед корреспондентами ИА «Татар-информ» без своей обшивки — техника методично приступает к сносу конструктивных элементов. Купол здания уже оголил свой каркас. Несмотря на демонтажные работы, прилегающая территория по внешнему периметру забора не захламлена — ни мусора, ни строительной техники здесь нет. Проезд по улице Сибгата Хакима также ничем не ограничен.