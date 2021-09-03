Власти Казани вручат гранты 20 стартапам по развитию городского хозяйства

Со 2 сентября Комитет экономического развития Казани начал прием заявок на субсидии для разработчиков стартапов, заявил глава администрации города Ильсур Метшин в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы казанцев.

Он отметил, что по итогам конкурса авторы 20 наиболее интересных проектов получат субсидии в размере 300 тыс. рублей.

«Это касается тех проектов прежде всего в сфере инновационных технологий, применимых в городском хозяйстве. Это транспорт, переработка вторсырья, коммунальное хозяйство, благоустройство городской среды. То есть сферы, которые жизненно важны для нас всех, для горожан», — отметил мэр.

В июне Президент РТ Рустам Минниханов принял участие во встрече с предпринимателями. Мероприятие прошло на площадках логистического центра ООО «E-com PORTAL», расположенного в селе Кощаково Пестречинского муниципального района РТ.

Начинающие бизнесмены пожаловались, что банки зачастую не хотят иметь дело с разработчиками стартапов. Правительство Республики Татарстан приняло решение разработать меры поддержки для предприимчивых граждан и их проектов.

Метшин в ходе прямого эфира напомнил, что стартаперы могут подать заявку на получение субсидии для покрытия расходов на регистрацию и сертификацию своей продукции. Будут выбраны 50 предпринимателей, презентовавших свои проекты, которые смогут получить по 50 тыс. рублей.

«Это наше начало. Если мы увидим хорошие проекты, то обязательно будем увеличивать сумму или находить новые формы поддержки», – подчеркнул он.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 30 июня привел в пример Татарстан как регион, правительство которого активно общается с населением в социальных сетях и предоставляет им обратную связь.