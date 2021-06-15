Минниханов: Важно не только присутствовать на маркетплейсах, надо продвигать продукцию

Встреча прошла на площадях логистического центра ООО «E-com PORTAL», расположенного в селе Кощаково Пестречинского муниципального района РТ. Он является первой и пока единственной в Татарстане компанией, оказывающей предпринимателям комплексные услуги по продвижению товаров на маркетплейсах.

Перед началом встречи руководитель республики ознакомился с продукцией татарстанских производителей, представленной на маркетплейсах. Представитель татарстанской торговой площадки KazanExpress сообщил Минниханову, что с начала года компания увеличила количество городов присутствия вдвое — до 55, до конца года планируется расширить географию до 100 городов. Кроме того, компания планирует создать логистический центр и производственный коворкинг для продавцов.

«Мы арендуем помещения, предоставляем им бесплатно помещение для того, чтобы они туда переводили производства и создавали товары для реализации, в том числе у нас», — сказал он.





Фото: Владимир Васильев

Открывая совещание, Уполномоченный по правам предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев напомнил, что полгода назад вопросы выхода на маркетплейсы так же обсуждались на встрече Президента Татарстана с предпринимателями. По итогам был принят ряд решений: создана рабочая группа по содействию продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли, принята концепция развития электронной торговли в Татарстане, прорабатывается план мероприятий по ее реализации в рамках государственных программ РТ, создана автономная некоммерческая организация «Центр электронной торговли».

По его словам, количество республиканских предпринимателей, зарегистрированных на электронных торговых площадках — маркетплейсах, в текущем году выросло вдвое.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Абдулганиев уточнил, что всего на маркетплейсах зарегистрировано около 8 тыс. аккаунтов.

«Успешных, активных предпринимателей — свыше 6,5 тыс. За 5 месяцев мы выросли в два раза по сравнению с опытом, накопленным за предыдущие пять лет. Идет взрывной рост», — отметил он.

По словам Абдулганиева, на ряде маркетплейсов за 5 месяцев количество татарстанских предпринимателей выросло в 4 раза.

Фото: Владимир Васильев

«Если по итогам прошлого года у нас оборот по каналам онлайн-торговли был 5 млрд рублей, из них 3,8 млрд рублей — маркетплейсы, то в этом году по итогам только лишь пяти месяцев на конец мая у нас сумма превысила 8 млрд рублей на маркетплейсах. Рост идет в разы», — сказал бизнес-омбудсмен.

Спикер пояснил, что Татарстан играет ведущую роль и в Приволжском федеральном округе, а данные растут по сравнению с другими регионами опережающими темпами.

«В первую очередь этому способствует политика Президента Татарстана. Торговля — это тот сегмент, который обеспечивает продажи производимой здесь продукции, а в дальнейшем и услуг. Крупнейшие маркетплейсы доверили нам свои инвестиции и работают сейчас на зеленодольской площадке», — подчеркнул Абдулганиев.

Росту, по его мнению, способствует и то, что 2,5 тыс. предпринимателей прошли обучение работе с маркетплейсами.

На встрече Рустам Минниханов отметил, что маркетплейсы позволяют любому выйти на рынок.

Фото: Владимир Васильев

«Но нам ведь важно не только обеспечить (присутствие, — Т-и), надо продвигать нашу продукцию. Нам надо, чтобы те же самозанятые имели доступ для выхода на новые рынки, малый и средний бизнес, крупный бизнес», — сказал Президент республики.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в свою очередь отметила, что именно Татарстан был тем регионом, который предложил компании обратить внимание на работу с самозанятыми.

«Фактически можно сказать, что с легкой руки Татарстана мы начали работать (с самозанятыми, — Т-и), и я очень рада, что нам удалось одними из первых организовать возможность сотрудничества с данной категорией предпринимателей. Мы считаем, что это перспективное направление, поскольку у людей не возникает барьера для того, чтобы попробовать себя в роли производителей и, соответственно, в дальнейшем начать продажу через маркетплейс», — сказала Бакальчук.

Она отметила, что одна из особенностей самозанятых при работе на маркетплейсах, что они быстро дорастают до порога 2,4 млн рублей в год.

«Мы видим, что рост индивидуальных предпринимателей в Татарстане выше, чем по стране. Мы думаем, что это как раз связано с тем, что они выходят на площадку, набирают оборот и переходят в другой статус (из самозанятых в ИП, — Т-и). Это на самом деле хорошо, значит, что «бизнес пошел», мы вместе с Республикой Татарстан дали им зеленый свет», — отметила Бакальчук.

Фото: Владимир Васильев

В то же время основатель маркетплейса Kazan Express Кевин Ханда сказал, что возникают вопросы при работе с самозанятыми. «Не все банки готовы к работе с самозанятыми, к нам неоднократно приходили проверки по расчетным счетам, блокировали их с подозрением на отмывание денег», — посетовал Ханда.

Президент республики поблагодарил всех, кто на сегодняшний день уже работает с самозанятыми.

«Я думаю, самозанятые в базе данных есть, и банку не так сложно проверить, самозанятый он или нет», — отметил Рустам Минниханов.

По его словам, необходимо выработать точный регламент работы. «Я готов обратиться к Правительству Российской Федерации, потому что сама идея самозанятых — это идея Михаила Мишустина. И я думаю, что Правительство отреагирует и даст соответствующие сигналы, чтобы вот таких [моментов] не было», — заметил Президент Татарстана.

«Мы должны обеспечить порядок, чтобы таких ситуаций не возникало. И банку никаких сложностей не будет зайти и посмотреть. И нам надо работать с крупными игроками, стимулировать их, чтобы они могли принимать самозанятых», — добавил Минниханов, приведя в пример маркетплейс Wildberries.

«Если возникают какие-то сложности, необходимо продумать платформу, через которую наши самозанятые смогут реализовать себя. Тема очень важная и интересная», — подытожил Рустам Минниханов.

Предприниматель производства детской одежды «Балабай» Елена Батаева рассказала руководителю республики о том, что компании не хватает сотрудников.

«Мы занимаемся пошивом детской одежды, производство находится в Набережных Челнах. Благодаря выходу на маркетплейсы наша продукция активно продается во многих регионах страны. У нас большой потенциал, но нет швей. У нас сейчас работает десять швей-операционистов, а нужно 35. На сегодняшний день мы готовы дать 25 рабочих мест», — отметила предприниматель.

Фото: Владимир Васильев

Рустам Минниханов ответил, что для решения проблемы необходимо открыть короткие ресурсные центры.

«Нужны курсы швей. По большому счету, это несложная операция. У нас достаточно много безработных людей. Огромное количество хозяек, которые временно не работают», — сказал Президент республики.

По словам Минниханова, необходима подготовка и переподготовка кадров на базе образовательных ресурсных центров, при этом обучение не должно занимать три года, а длиться примерно месяц-полтора в удобное для обучающихся время.

«Где-то швея нужна, где-то другие специальности. Наша задача — готовить людей. Надо собрать заявки и поставить эту работу на системную базу», — сказал Минниханов, отметив, что в Татарстане достаточно много образовательных учреждений, где можно организовать обучение.

Руководитель экспертного совета при ЦЭТ «Маркетплейс. Легко», основатель бизнес-школы электронной коммерции «Айвенго» Юлиана Гордон отметила, что интернет-торговля — это новая отрасль экономики, в которой трудятся более 3 млн человек. «Речь идет о появлении даже новой специальности в экономике: менеджер по работе с маркетплейсов, или, как мы его называем, аккаунт-менеджер.

Минниханов отметил, что обучение в этой сфере очень важно. Он предложил обратиться к экспертам и разработать специальную программу, которая, по его мнению, будет очень востребованной. Взять тему в работу он поручил Министерству экономики Татарстана. Также Президент РТ поручил рассмотреть варианты, способствующие выходу татарстанских предприятий на экспортные торговые площадки.

Рустам Минниханов отметил, что электронная торговля в республике развивается позитивно.

«Я хотел бы пожелать тем, кто выбрал этот путь, дальше развиваться. Стоять на месте — это двигаться назад. Поэтому нужно каждый день нужно что-то придумывать. Новый товар, новые потребительские свойства», — сказал Минниханов.

Он также обратил внимание на то, что необходимо популяризировать электронные торговые площадки, чтобы предприниматели знали, как можно представить и реализовать товары через маркетплейсы.