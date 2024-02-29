В Казани началось восстановление бывшей конторы завода Крестовниковых

В Казани стартовали противоаварийные работы в здании бывшей конторы завода братьев Крестовниковых. Специалисты усилят кирпичную кладку и фундамент, проведут инъекцирование подземной части здания и гидроизоляцию, сообщает группа компаний «СМУ-88», которая занимается проведением работ.

Двухэтажное здание, расположенное на берегу озера Кабан, было построено в 1853 году и является объектом культурного наследия. После пожара, произошедшего в 2017 году, оно находится в аварийном состоянии.

В прошлом году была разработана концепция реновации здания, а в феврале проект получил разрешение Комитета РТ по охране объектов культурного наследия на производство противоаварийных работ.

Ожидается, что на противоаварийные мероприятия потребуется порядка пяти месяцев. Затем на объекте развернут проект приспособления здания. Планируется, что его превратят в «здание в здании» — будет сохранен исторический вид, крыша будет выполнена из стекла. Внутри расположатся музеи, спа, небольшие рестораны и кафе, бутики и апартаменты. Ранее об этом рассказывал «Татар-информ».