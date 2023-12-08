Бывший завод Крестовниковых в Казани отдадут под бутики, музеи и спа

В здании бывшего завода Крестовниковых, которое находится на улице Г.Тукая в Казани, планируют открыть музеи, спа, бутики и рестораны. Как его приспособят под современное использование, сохранив при этом исторический облик, рассказал на форуме «Казаныш» сооснователь бюро WALL Рубен Аракелян.

В настоящее время реконструкция не начата, и от исходного здания остались практически одни стены. «Но при этом они обладают колоссальной поэтикой, энергетикой и красотой. Территория объекта превращается в музей под открытым небом, где мы хотим спрятать удивительной красоты артефакты», — цитирует Аракеляна РБК.

На прилегающей территории и в самом здании было обнаружено несколько артефактов. При реставрации их разместят рядом со строением. По задумке архитекторов, обновленное здание будет представлять объект в объекте — новый будет строиться лишь с опорой на стены существующего, не меняя его внешний облик.

Внизу расположится спа-комплекс, предусмотрены пространства для апартаментов, кафе и ресторанов, бутиков. При этом в последних будут представлены уникальные изделия, объекты искусства.

Пока реставрация затронет лишь один из корпусов бывшего завода. Он, полагает специалист, станет своеобразным образцом для собственников других семи объектов на озере Кабан.

«У противоположного берега озера Кабан есть шанс сегодня стать удивительно красивой выставкой из объектов промышленной архитектуры, промышленного искусства. Это позволит всей набережной Кабана стать кольцевой», — уверен Аракелян.

Весной этого года была представлена другая концепция развития завода Крестовниковых — сначала его планировали превратить в громадный фуд-корт, затем — в апартаменты премиального сегмента.