В Казани началось строительство тоннелей под проспектом Победы и улицей Гвардейская

фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани стартовало строительство тоннелей под проспектом Победы и улицей Гвардейская на пересечении с Аметьевской магистралью. Работы ведутся в рамках строительства первого этапа Вознесенского тракта, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Для возведения путепроводов тоннельного типа проложены две объездные дороги. Первая протяженностью 1,2 км расположилась на пересечении Вознесенского тракта с проспектом Победы, вторая длиною 890 м — на пересечении с улицей Гвардейская.

Помимо двух тоннелей, в рамках первого этапа будут построены три подземных перехода, а также мост через железнодорожные пути.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Протяженность первого участка трассы от Гвардейской до проспекта Победы составит около 4 км, его ширина — 13–17 метров — по три полосы в каждую сторону. Общая стоимость первого этапа составляет 12,2 млрд рублей.

Ежедневно в строительстве задействованы около 300 рабочих и 130–140 единиц техники. Несмотря на это, на объекте не хватает 200 рабочих.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», вдоль первой очереди трассы планируется постройка 11 жилых комплексов, в которых смогут проживать почти 38 тыс. человек.