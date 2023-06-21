В Казани начальник пожарного гарнизона вместе со своим отцом спасли из огня мужчину

В минувшее воскресенье в Казани загорелась одна из квартир на 4-м этаже по улице Павлюхина.

В это время мимо дома в свободное от службы время проезжал начальник 113-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по РТ, капитан внутренней службы Раиль Шаймарданов. Вместе со своим отцом Рустемом Шаймардановым он увидел густой черный дым из окна квартиры на 4 этаже.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в квартире на 4 этаже многоквартирного дома загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Подъехав к дому, соседи сообщили, что уже позвонили в пожарную охрану, а в горящей квартире находится хозяин квартиры. Тогда Раиль и Рустем Шаймардановы приняли решение спасти хозяина квартиры до приезда пожарных.

Поднявшись на 4 этаж, они обнаружили, что дверь не заперта. Мужчины вошли в горящую квартиру и ползком обследовали комнаты. В одной из них Раиль услышал хрипы хозяина квартиры. Ползком наощупь он нашел обожженного мужчину. Раиль и Рустем Шаймардановы вынесли пострадавшего из горящей квартиры и принялись оказывать первую помощь.

Позднее 71-летнего мужчину с ожогами верхних дыхательных путей и верхних конечностей госпитализировали в РКБ. Своевременно оказанная первая медицинская помощь сыграла важную роль.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

29-летний Раиль Шаймарданов назначен на должность начальника 113-й пожарно-спасательной части в декабре 2022 года. По должности он является начальником Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона.

«Я в юности занимался дзюдо и хоккеем, мечтал стать военным, служить по контракту. Но за полгода до окончания школы отец мне предложил выбрать своей профессией пожарную охрану. Он сказал: "Служба в МЧС – это благородная работа! ". И я поступил в Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС России, после окончания которого в 2016 году стал начальником караула пожарной части в Казани. А в 2019 я решил идти дальше по карьерной лестнице и получил должность заместителя начальника части», – вспоминает капитан внутренней службы Раиль Шаймарданов.

В сравнении с Казанью, работа в районе более сложная, самостоятельная и ответственная, отметил он.

«Живем не только жизнью Главного управления МЧС России по РТ, но и жизнью района. Например, в селе Ямашурма силами муниципалитета оборудовали теплый бокс для добровольной пожарной команды. Теперь зимой пожарная техника будет в боевом расчете. Дел в районе много, главное – работать сообща», – отметил Раиль Шаймарданов.

Его отец, 56-летний Рустем Шаймарданов трудится водителем в дорожной организации. Кроме трудовых подвигов он заслуженно может гордиться тем, что воспитал такого сына.

За мужество, отвагу и самоотверженность,проявленные при спасении человека, в ГУ МЧС России по РТ приняли решение наградить Раиля и Рустема Шаймардановых медалью «За отвагу на пожаре».