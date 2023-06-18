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Из-за пожара в жилом доме в Казани эвакуировали четверых человек, один госпитализирован
Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Павлюхина в Казани поступило сегодня в 20.50 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на 4 этаже многоквартирного дома загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв.метра.
В результате возгорания пострадал мужчина. Его госпитализировали в РКБ.
С вышележащих этажей пожарные вывели двух женщин и детей детей.
В 21.09 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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