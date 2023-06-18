Из-за пожара в жилом доме в Казани эвакуировали четверых человек, один госпитализирован

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Павлюхина в Казани поступило сегодня в 20.50 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на 4 этаже многоквартирного дома загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

В результате возгорания пострадал мужчина. Его госпитализировали в РКБ.

С вышележащих этажей пожарные вывели двух женщин и детей детей.

В 21.09 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.