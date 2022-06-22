В Казани начали возводить третий этаж дома для дольщиков ЖК «Золотая середина»

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

В Казани начали возводить стены третьего этажа компенсационного дома на улице Гареева, предназначенного для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

На данный момент выполнен монтаж плит перекрытия второго и третьего этажей, рабочие выкладывают наружные и внутренние стены третьего этажа. На строительстве задействованы более 60 человек и три единицы техники. В качестве застройщика выступает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Согласно проекту, дом будет представлять собой состоящее из трех секций десятиэтажное здание на 160 квартир. Снаружи дом будет отделан керамическим кирпичом. На прилегающей территории разместятся площадки для отдыха и занятий физкультурой, площадки для детских игр, игровая спортивная площадка и парковка на 149 машино-мест.

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

Компенсационный дом на улице Гареева предназначен для приобретших квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию дома №3 ЖК «Золотая середина». Такое решение было принято Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме того, отмечают в фонде, в Казани планируется построить еще один компенсационный дом, на улице Аграрная, для дольщиков дома №6 ЖК «Золотая середина». В настоящее время ведется подготовка к началу строительства.