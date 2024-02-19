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Общество 19 февраля 2024 11:40

В двух районах Казани отремонтируют 37 многоквартирных домов в 2024 году

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В 2024 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют провести капремонт в 37 многоквартирных домах. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Альберт Салихов.

«В этом году капремонт запланирован в 37 МКД, а в рамках подготовки к саммиту БРИКС будут отремонтированы фасады 31 дома, из них 6 объектов культурного наследия. По ул. Назарбаева, 35 совместно с ремонтом фасада по программе Раиса РТ «Наш двор» благоустроим и дворовое пространство», – прокомментировал спикер.

Салихов также рассказал, что всего за время существования программы капремонта в двух районах было отремонтировано 47% жилого фонда – это 814 МКД. В 2023 году капитальный ремонт провели в 41 доме, в том числе на 3 объектах культурного наследия. Самому старому из обновленных зданий более 100 лет.

#Вахитовский район #Приволжский район
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