В Казани началась реконструкция водопровода в Советском районе

В Казани стартовали ремонтные работы на участке водопровода по улицам Красная Позиция и Аделя Кутуя. Результатами поделился в своем телеграм-канале «Водоканал».

В рамках реконструкции рабочие заменят 642 погонных метра водопровода диаметром 600 мм. Планируется устройство пяти водопроводных камер и одного колодца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе Казани, на участке от ул. Окраинная до ВНС 2 подъема, ведутся ремонтные работы.