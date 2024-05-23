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Новости Татарстана и Казани
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В Казани началась реконструкция водопровода в Советском районе
В Казани стартовали ремонтные работы на участке водопровода по улицам Красная Позиция и Аделя Кутуя. Результатами поделился в своем телеграм-канале «Водоканал».
В рамках реконструкции рабочие заменят 642 погонных метра водопровода диаметром 600 мм. Планируется устройство пяти водопроводных камер и одного колодца.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе Казани, на участке от ул. Окраинная до ВНС 2 подъема, ведутся ремонтные работы.
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