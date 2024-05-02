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В Кировском районе Казани начали реконструировать водопровод
Казанский водоканал начал реконструировать участок водопровода в Кировском районе. Работы затронут участок от ул. Окраинная до ВНС 2 подъема. Об этом сообщили в соцсетях предприятия.
Рабочим предстоит заменить участок водопровода диаметром 500 мм протяженностью 4,9 тыс. погонных метра, установить восемь водопроводных камер и пять колодцев. Уточняется, что работы проведут, не отключая при этом воду абонентам.
Все работы планируется завершить до 2025 года.
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