В Кировском районе Казани начали реконструировать водопровод

Казанский водоканал начал реконструировать участок водопровода в Кировском районе. Работы затронут участок от ул. Окраинная до ВНС 2 подъема. Об этом сообщили в соцсетях предприятия.

Рабочим предстоит заменить участок водопровода диаметром 500 мм протяженностью 4,9 тыс. погонных метра, установить восемь водопроводных камер и пять колодцев. Уточняется, что работы проведут, не отключая при этом воду абонентам.

Все работы планируется завершить до 2025 года.