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Общество 2 мая 2024 14:41

В Кировском районе Казани начали реконструировать водопровод

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Казанский водоканал начал реконструировать участок водопровода в Кировском районе. Работы затронут участок от ул. Окраинная до ВНС 2 подъема. Об этом сообщили в соцсетях предприятия.

Рабочим предстоит заменить участок водопровода диаметром 500 мм протяженностью 4,9 тыс. погонных метра, установить восемь водопроводных камер и пять колодцев. Уточняется, что работы проведут, не отключая при этом воду абонентам.

Все работы планируется завершить до 2025 года.

#водопровод #ремонт #Кировский район #Казань
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