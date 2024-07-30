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Общество 30 июля 2024 10:37

В Казани началась реконструкция водопровода на ул.Даурской

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В Казани началась реконструкция водопровода в Советском районе, на улице Даурской. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

На предприятии отметили, что водопровод был построен в 1974 году. Площадь участка, который охватят работы, составит 1850 метров — от улицы Отрадной до Аделя Кутуя.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт водопровода по улице Аделя Кутуя в Казани направят 32 млн рублей.

#ремонт #водопровод #водоканал
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