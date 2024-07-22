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В Казани за 32 млн рублей обновят участок водопровода по ул.Кутуя
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В Казани проведут реконструкцию участка водопровода по улице Аделя Кутуя. Стоимость работ составит более 32 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
Ремонт охватит участок от дома 50 до дома 88. Срок завершения реконструкции — до 31 августа 2024 года.
Заказчиком выступает МУП «Водоканал».
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