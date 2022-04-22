В Казани начали подготовку памятников к летнему сезону

В Казани началась подготовка памятников к лету. Рабочие оценивают состояние монументов, а также проводят их промывку, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, сегодня «Горводзеленхоз» приступил к очистке памятников Владимиру Ленину, который находится на площади Свободы, и Габдулле Тукаю, который расположен в одноименном сквере. Сначала специалисты осмотрели монументы на наличие повреждений, а затем помыли их.

В общей сложности в Казани имеется 90 памятников и бюстов, которые предстоит подготовить к лету. После этого уборка будет проводиться по мере необходимости.

Помимо памятников, в столице Татарстана очистят прилегающие территории, лестницы, тропинки.

Завтра в городе пройдет масштабный субботник. В нем примут участие сотрудники промышленных предприятий, администраций районов, учреждений здравоохранения и образования, школьники, студенты и многие другие.