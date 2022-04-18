Общегородской субботник в Казани пройдет 23 апреля

Главный весенний субботник в татарстанской столице запланирован на 23 апреля. В этом году особый акцент будет сделан на уборке прибрежных полос водоемов и городских лесополос. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Он напомнил, что в этом году традиционный двухмесячник по очистке территорий Казани стартовал 1 апреля. Пристальное внимание уделяется фиксации и устранению незаконных свалок, навалов мусора и отходов, а также приведению в порядок дворов и улично-дорожной сети. Финальным событием в этой сфере станет общегородской субботник.

«В рамках двухмесячника 23 апреля запланирован общегородской субботник по санитарной очистке. Надеемся, что погодные условия позволят провести субботник в намеченный день», - отметил докладчик.

Он добавил, что сейчас выполняются организационные мероприятия: уже определен перечень площадок для уборки, идет подготовка необходимого инвентаря и техники.

«В день субботника особый акцент будет сделан на очистке прибрежных зон водоемов и городских лесополос», - заключил Игорь Саляхутдинов.

