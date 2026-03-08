В Казани начала работу иммерсивная выставка «Поезд Победы»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На вокзале «Казань-1» начала работу первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы». Она состоит из десяти вагонов, каждый из которых посвящен различным историям, связанным с Великой Отечественной войной.

«„Поезд Победы“ прибыл в Татарстан. Проект имеет воспитательный характер для нашей молодежи. Он будет находиться в Казани три дня – до 10 марта. Затем, с 11 по 14 марта, он будет стоять в Набережных Челнах. Неслучайно наша республика включена в график движения поезда. Татарстан внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне как участием своих жителей в боевых действиях, так и с точки зрения обеспечения фронта всем необходимым», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Каждый вагон представляет особую историю Великой Отечественной войны. Посетители могут оказаться и в довоенном времени, и в окопе вместе с солдатами Красной армии, и в бронепоезде, и даже в концлагере. Последние две части выставки посвящены Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам и Великой Победе.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта, пройдя регистрацию.