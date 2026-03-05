«Поезд Победы» прибудет в Казань 8 марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 8 по 10 марта в Казани будет работать экспозиция «Поезд Победы», где представлены инсталляции, связанные с образами Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«С 8 по 10 марта выставка „Поезд Победы“ будет базироваться на железнодорожном вокзале «Казань-1». Будет работать с 10 до 16 часов. Приглашаем всех желающих увидеть эту уникальную экспозицию. В вагонах воссозданы картины времен Великой Отечественной войны», – рассказал он.

Чтобы посетить выставку, необходимо оставить заявку на сайте поездпобеды.рф. Позднее, с 11 по 14 марта, поезд с экспозицией будет находиться в Набережных Челнах.