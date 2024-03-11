Масленичные гулянья в Казани развернутся на нескольких площадках

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16 и 17 марта в Казани состоятся масленичные гулянья. Праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках города, сообщили в пресс-службе мэрии.

16 марта в 10:00 горожане могут посетить праздник в сквере «Туган Алан» жилого массива Карьер. В этот же день в 11:00 гостей будут ждать в парке у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках, а в Горкинско-Ометьевском лесу празднование Масленицы начнется в 12:00.

Также в 11 часов стартуют гулянья возле домов культуры в жилмассивах Кадышево, Отары и Красная Горка, в 12 часов — у КЦ «Сайдаш», вблизи домов культуры в Константиновке и Юдино, а в 13 часов — у Дома культуры в жилом массиве Мирный.

На следующий день масленичные гулянья пройдут на пешеходной улице Баумана (в 12:00) и в сквере «Маленький принц» (в 11:00).

Кроме того, 17 марта, как сообщили в администрации Кировского и Московского районов города, масленичные гулянья пройдут в рамках семейного фестиваля у Ак Барс Арены.

«Поучаствовать в празднике можно будет с 12.00 до 14.00. Для посетителей запланированы выступления творческих коллективов Казани, народные игры, танцы, развлечения от аниматоров, театральные представления, ярмарка с блинами и многое другое», — отметили в администрации.